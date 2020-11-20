Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular

DHA

Kitap okuyup, kamu hizmetinde çalışarak cezadan kurtuldular


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, yaptığı çalışmalarda, birçok alanda şikayetçi ile şikayet edilen arasında uzlaşma sağladı. Suça sürüklenen çocuğa fidan dikme cezası verilirken, kanuni temsilcisi olan babası da derneğe para bağışında bulunup, gazetede özür ilanı yayımlattı. Bir başka şikayet edilen, kamu hizmetinde çalışırken, diğeri kitap okuma ile cezadan kurtuldu.
Antalya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan yürütülen soruşturmada; dosyanın tarafları, Uzlaştırma Bürosu'nca görüşmeye davet edildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçiler A.S.A. ve M.A., suça sürüklenen çocuk H.E. ve kanuni temsilcisi olan baba A.E. ile bir araya geldi. Yapılan görüşme sonucu H.E., eğitim kurumunun bahçesine 5 fidan dikmesi, ayrıca gölgelik yaptırılması, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne 500 TL bağış yapılması ve ulusal gazeteye özür ilanı yayımlatılması şartı ile cezadan kurtuldu.
Bir başka dosyanın tarafı olan S.S. ise 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla şikayetçi F.G. ile bir araya getirildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde, şikayetçi F.G., yaşanan olay sonucu zararının oluştuğunu, bundan dolayı şüphelinin kamu kurumunda saatli ücretsiz olarak çalışmasını; ancak bu şekilde kendisini manevi olarak rahat hissedeceğini beyan etti. F.G., şüphelinin bu isteği yerine getirmesi halinde kendisi ile uzlaşacağını belirtti. Şüpheli de isteği yerine getirerek, Antalya Adliyesi'nde 10 gün boyunca hafta içi 13.30 ile 17.30 saatleri arasında kamu hizmeti görerek cezadan kurtuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen başka soruşturmada ise şikayetçi R.K. ile Y.G. uzlaştı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; şikayetçi, şüphelinin LÖSEV'e 1000 TL bağış yapması ya da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 1'er saat olmak üzere 2 haftada toplam 6 saat kütüphaneye giderek kitap okuması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini beyan etti. Şüpheli de kitap okumayı kabul ederek, talebi yerine getirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-20 13:23:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saklıkent'te kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti (2)
YEREL HABERLER Saklıkent'te kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti (2)
Dünya Çocuk Günü’nde korunmaya muhtaç çocuklara defileli destek Kuaförler, korunmaya muhtaç çocuklar için ‘Online defile’ düzenledi
YEREL HABERLER Dünya Çocuk Günü’nde korunmaya muhtaç çocuklara ...
Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin
YEREL HABERLER Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka ...
Antalya'da turistlerin dev dalgalarda deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da turistlerin dev dalgalarda deniz keyfi
Antalya’da atmacanın gözünü bantlayıp, ayağını bağladılar Irmakta can çekişen yırtıcı kuşu, balık tutan vatandaş kurtardı Mehmet Karlık: “Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım” “Bunu yapan arkadaşlar belki bunu görür, izler, utanırlar”
YEREL HABERLER Antalya’da atmacanın gözünü bantlayıp, ayağını ...
Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para kazanmalı” Vali Ersin Yazıcı, tarım konseyinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para ...
Erenköy kreşi ocak ayında eğitime açılacak
YEREL HABERLER Erenköy kreşi ocak ayında eğitime açılacak
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi Büyükşehir Belediyesi'nden Aksekili üreticilere destek
YEREL HABERLER Aksekili üreticilere tarım uygulamaları ...
Antalya'da elektronik sigara operasyonu Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da elektronik sigara operasyonu Alanya ...
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı’nda Falez Kavşağı'nda ray montajı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez ...
Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti/ Ek ...
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi
YEREL HABERLER AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı ...
Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti
YEREL HABERLER Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti
Taksi şoföründen cansız mankenli koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Taksi şoföründen cansız mankenli koronavirüs önlemi
Konyaaltı’nda AKUT’a destek konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda AKUT’a destek konseri
(ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de ...
Saklıkent’e yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Saklıkent’e yılın ilk karı düştü
Kaset bandına dolanan caretta caretta, boğulmak üzereyken bulundu
YEREL HABERLER Kaset bandına dolanan caretta caretta, boğulmak ...
Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye ...
Antalya'da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan kurtardı Yangında mahsur kalan 80 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan ...
Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı
YEREL HABERLER Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus ...
Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin kabusu oldu Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yaşlı çifte ait evin bahçe duvarına çarpıp yıktı Daha önce polisten kaçan başka bir otomobilin de aynı duvarı yıktığını söyleyen yaşlı çift, sürücülere tepki gösterdi Fatma Turan: “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor”
YEREL HABERLER Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X