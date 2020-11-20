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Kitap okuyup, fidan dikip ve bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular Halk Kütüphanesi’nde haftanın 3 günü kitap okudu, ceza almaktan kurtuldu

İHA

Kitap okuyup, fidan dikip ve bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldular Halk Kütüphanesi’nde haftanın 3 günü kitap okudu, ceza almaktan kurtuldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunda müşteki ve şüpheliler, çeşitli talepler doğrultusunda uzlaştı. Kimi müşteki davacı olduğu şüphelinin fidan dikmesini, bağış yapmasını, özür ilanı yayınlatmasını ve kamu kurumunda hizmet etmesini talep ederken, kimi müşteki ise şüphelinin haftanın belirli günlerinde ‘kitap okumasını’ istedi.

Fidan dikti, bağış yaptı, özür ilanı yayınlattı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan yürütülen bir soruşturmada, dosyanın tarafları uzlaştı. Soruşturma dosyası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; müştekiler A.S.A. ve M.A., suça sürüklenen çocuk H.E.’nin bir eğitim kurumunun bahçesine 5 adet fidan dikmesini ve 1 adet gölgelik yaptırmasını, bir gazetede özür ilanı yayınlatmasını, Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine 500 TL bağış yapmasını istediler. Suça sürüklenen çocuğun babası ve kanuni temsilcisi olan A.E., müştekilerin taleplerini yerine getireceklerini beyan ederek uzlaşmak istediklerini ifade etti.

Kamu hizmeti şartıyla uzlaştı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma” suçundan yürütülen bir soruşturmada, müşteki F.G. ile şüpheli S.S. uzlaştı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; müştekinin maddi zararının bulunduğunu, bundan dolayı şüphelinin bir kamu kurumunda saatli ücretsiz olarak çalışmasını, ancak bu şekilde kendisini manevi olarak rahat hissedeceğini beyan ederek, şüphelinin bunu yerine getirmesi halinde uzlaşacağını belirtti. Şüpheli de bahse konu talebi yerine getireceğini beyan ederek uzlaşmayı kabul etti.

Antalya Adliyesinde kamu hizmeti yerine getirdi
Hafta içi 13.0017.30 saatleri arasında olmak üzere Antalya Adliyesinde kamu hizmeti edimini yerine getiren şüpheli, toplamda 10 iş günü çalıştı. Bu şekilde şüphelinin talebinin yerine getirilmesiyle birlikte düzenlenen uzlaştırma raporu ile taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Kitap okuması şartıyla uzlaştı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Basit Tehdit, Hakaret” suçlarından yürütülen bir soruşturmada, müşteki R.K. ile şüpheli Y.G. uzlaştı. Uzlaştırmacı aracılığıyla yapılan görüşmelerde; müştekinin, şüphelinin LÖSEV’e 1000 TL bağış yapması ya da haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri birer saat olmak üzere iki haftada toplam altı saat kütüphaneye giderek kitap okuma ediminden herhangi birini yerine getirmesi halinde uzlaşmayı kabul ettiğini beyan etti. Şüpheli ise kitap okuma talebini yerine getireceğini beyan etti.

Kitap okuması karşılığında uzlaşma sağlandı
Şüpheli, müştekinin talep ettiği şekilde haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde birer saat olmak üzere iki hafta boyunca Halk Kütüphanesine giderek kitap okuma talebini yerine getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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