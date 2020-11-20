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Korunmaya muhtaç çocuklar için online defile

DHA

Korunmaya muhtaç çocuklar için online defile


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren kuaför, Türkiye'den 25 kuaförle birlikte İstanbul'daki Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK) tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesine destek verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinlik düzenleyemeyen kuaförler, sosyal medyadan yapılan canlı yayınla online defile yaptı.
İnternet sitesi tarafından her yıl KORUNCUK Vakfı yararına destek kampanyası düzenleniyor. Türkiye'nin birçok yerinden çok sayıda kuaför, bu kampanyaya destek verirken, bunlardan biri de Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllardır çalışan kuaför Hüsnü Yüksel oldu. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da bir araya gelemeyen destekçiler, online olarak sosyal medya üzerinden kendi salonlarında mini defile yaptı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan defilelerle gelen yardımlar ve canlı yayından elde edilen gelir, vakfa bağışlandı. 'Salonum benim sahnem' adlı konsept oluşturan kuaförler, kendi salonlarında ekipleriyle hazırladıkları mankenle defile yaptı.
ONLİNE DESTEK 
Her yıl destek kampanyasına katıldıklarını, bu yıl koronavirüs nedeniyle ilk kez canlı yayında internet üzerinden sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini anlatan kuaför Hüsnü Yüksel, "Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaptığımız bir organizasyon. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı için yaptığımız bir organizasyon. Malum Covid-19 nedeniyle bu yıl İstanbul'da bulunamadık ama biz bunu salonlarımızda yapalım, dedik. Türkiye'den 25 kuaför arkadaşımız salonlarımızı, 'Salonum benim sahnem' adı altında sahneye çevirdik. Korunacak çocuklarımız için ekibim ve ben el ele verdik. Küçük bir şov yaptık burada. Biz kuaförler KORUNCUK Vakfı'na makbuz karşılığında yardım ediyoruz. Bunu müşterilerimize de duyurduk. Müşterilerimizden de vakfa yardımda bulunanlar oldu" dedi.
Çok güzel tepkiler aldıklarını aktaran Yüksel, "Çok mükemmeldi. Hatta biz de heyecanlandık. İlk biraz tereddüt ettik ama sonrasında salonumuzu sahneye çevirdik. Dumanlar, meşalelerle çok heyecanlandık. Kendimizi gerçek sahnede hissettik. Bizim için projeye destek çok önemliydi. Aynı zamanda mesleki açıdan da enerjimiz yükseldi diyebiliriz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-11-20 13:40:46

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