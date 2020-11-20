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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ Ziraat Fakültesi’nde görev değişimi

İHA

AÜ Ziraat Fakültesi’nde görev değişimi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, görevini Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan’a devretti.
Tören, Ziraat Fakültesi konferans salonunda fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu üyeleri, bölüm başkanları ve fakültede önceki dönemlerde görev yapan dekanların katılımı ile gerçekleştirildi. Törende konuşan Prof. Dr. Davut Karayel, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Fakültemizdeki Dekanlık görevim sırasında Fakültemizi daha iyi noktaya taşımak için birlikte gayret gösteren Dekan Yardımcılarıma, Fakültemizin Öğretim Üyelerine, çalışma arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yeni görevinde Prof. Dr. Mustafa Erkan’a başarılar diliyorum” dedi.
Dekanlık görevini teslim alan Prof. Dr. Mustafa Erkan, geçmişten günümüze Ziraat Fakültesi’nde görev yapan dekanlara teşekkür etti. Törende önceki dönemde Dekan olarak görev yapan Prof. Dr. Davut Karayel’e, Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Erdem Yılmaz ve Doç. Dr. Hasan Meydan’a fakülteye yaptığı katkılardan dolayı plaket ve çiçek taktimi gerçekleştirildi.
"Var gücümüzle çalışacağız"
Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Ülkemizde ve dünyada tarımsal üretimin önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemiz ve özellikle ilimiz ekolojik avantajları nedeniyle tarımsal üretimde önemli bir konuma sahiptir. Türkiye’deki tarımsal işletmelerin büyük bir bölümü Antalya’da yer almaktadır. Antalya’da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 40 binden fazla çiftçi, ziraat odalarına kayıtlı ise 138 binden fazla çiftçi bulunmaktadır. Antalya bir tarım kentidir. Fakültemizden, ülkemiz ve bölgemiz tarımının beklentisi çok büyüktür. Bu nedenle Fakültemiz tarımsal araştırma faaliyetleri ile eğitimöğretim alanlarında etkin ve aktif olarak rol alacaktır. Ancak bu hedefleri sadece yönetimin sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle fakültemizin değerli öğretim üyelerinin, öğretimin elemanlarının ve diğer tüm çalışanlarının vereceği katkı değerlidir. Hep birlikte fakültemizi ve tarımımızı daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Gelecek dönem için önemli projelerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Erkan, kendisine bu görevi layık gören Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.
Prof. Dr. Mustafa Erkan kimdir?
Lisans öğrenimini 1987 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim dalında tamamladıktan sonra 20012002 yılları arasında A.B.D. Cornell Üniversitesi’nde Postdoc olarak doktora sonrası araştırmalar yaptı. Akdeniz Üniversitesi’nde önceki dönemlerde Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Hasat Sonrası Fizyoloji alanında ulusal ve uluslararası lider araştırmacılar arasında yer aldı. Alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleleri, bildirileri, kitap ve kitap bölümleri bulunan Prof.Dr. Mustafa Erkan uluslararası ve ulusal destekli çok sayıda projeyi başarı ile tamamladı.

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