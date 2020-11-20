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Vali Yazıcı: “Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek” Vali Yazıcı, kaymakamlarla online görüştü

İHA

Vali Yazıcı: “Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek” Vali Yazıcı, kaymakamlarla online görüştü

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pandemi sürecinde alınan yeni önlemleri etkin bir şekilde uygulayabilmek için ilçe kaymakamlarıyla video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Kısıtlamalardaki üretim, imalat ve tedarik zinciri ile ilgili de açıklama yapan Vali Yazıcı, bu şartlar altında temel üretimi asla durdurmamak için gayret göstereceklerini belirtti. Yazıcı, “Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek” dedi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, pandemi sürecinde alınan yeni önlemlerin uygulanması ve sokağa çıkma kısıtlaması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den itibaren başlayacak ilk sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Vali Yazıcı, üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin devam etmesi için ellerinden geleni yapacağını belirtti. Yazıcı, “Şunu biliyoruz ki insanlarımız virüs illetinin getirdiği bu süreçten yeterince sıkıldı. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayıları yüzünden yeni tedbirler alındı. İnşallah aldığımız yeni tedbirleri iyi bir şekilde uygularsak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarının düşeceğine inanıyorum” dedi.

“Kısıtlamalarda iletişimi iyi planlayın”
Sokağa çıkma kısıtlamasının iyi yönetilebilmesi ve üretim zincirinin eksiksiz devam edebilmesi için ilçedeki dinamiklerle iyi bir iletişim kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, “Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından itibaren ilçe yöneticileri olarak özellikle oda başkanlarımızla sürekli iletişim halinde olarak oluşabilecek sorunları hızlıca çözmeliyiz. Süreci iyi yönetmek iyi bir iletişim kurmaktan geçiyor. İlçelerdeki üretim ve tedarik zincirini durdurmamak için gerekli inisiyatifi alarak
elimizden geleni yapalım” diye konuştu.

"Çiftçilerimize elimizden gelen kolaylığı göstereceğiz"
Kısıtlamalardaki üretim, imalat ve tedarik zinciri ile ilgili de açıklama yapan Vali Yazıcı, “Bu şartlar altında temel prensibimiz üretimi asla durdurmamak. Üretimi durdurmamak için elimizden geleni yapacağız. Başta tarımsal ve hayvansal üretim olmak üzere bu sektörlere önceki dönemde olduğu gibi elimizden gelen bütün kolaylığı göstererek çiftçimize yardımcı olacağız. Tarımın başkenti Antalya’da üretim sorunsuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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