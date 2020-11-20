Kemer Ahmet Erkal Eğitim Kursunda online eğitim

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun eğitime kazandırdığı Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezi, uzaktan eğitime geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Ahmet Erkal Destek Eğitim kurs Merkezinde de 31 Aralık 2020’ye kadar eğitime ara verilecek ve eğitimler çevrimiçi ortamda sürdürülecek. Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle kurs merkezinde eğitime ara verileceğini söyledi.

Topaloğlu, eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağını belirterek, “Pandemi nedeniyle birçok karar alınmıştı. Okullara ara verildi. Öğrenciler evden çevrimiçi olarak eğitim alacak. Biz de belediye olarak eğitime kazandırdığımız kurs merkezinde alınan kararlar doğrultusunda çevrimiçi eğitime geçiyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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