Ersun Yanal: Güçlü bir Antalyaspor yaratmak hedefimiz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Genç oyuncu kazanma yöntemleri uygulayacak ve bunu sürekli hale getirebilecek bir Antalyaspor hedefimiz var. Ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olabilecek, bunu her geçen gün yukarıya taşıyacak, güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve Avrupa'da temsil etmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Antalya Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de yar aldı. Törende Ersun Yanal'ın Fraport TAV Antalyaspor ile 3.5 yıllığına anlaştığı açıklandı. Ali Şafak Öztürk, Ersun Yanal ile bir haftadan uzun süre birlikte çalıştıklarını anlattı. Ersun Yanal ile uzun dönem anlaşma yaptıklarını vurgulayan Öztürk, "3.5 yıllık anlaştık. Bu hedeflerimizin de uzun dönemli olduğunu gösterme amaçlı bir anlaşmaydı. Anlaşmanın içeriği de planlaması da görüşmelerimiz de bu yönde oldu. Hocamız ve ekibi Türkiye'de önemli başarılara imza atmış. Hem önemli kulüplerde başarı almış aynı zamanda da Anadolu kulüplerinde ciddi başarılar elde etmiş. Daha önce de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı. Hem şu ana kadar geldiği yolda başarıları, yaptıkları, bundan sonraki dönemde de hocamızın heyecanı birlikte hedeflerimizin benzer olmasından dolayı çok güzel frekans uyuşmamız oldu" diye konuştu.

"PLANIMIZ TÜRK AĞIRLIKLI OLMAK ÜZERE GENÇ OYUNCULARI TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK"

Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Öztürk, şunları söyledi: "Bizim planımız Türk ağırlıklı olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak. Bunu sportif başarıyla beraber yapabilmek. Bu sportif başarının da uzun dönemli olması. Biz bir sene Avrupa'ya giden sonraki sene düşmemeye oynayan kulüp olmak istemiyoruz. Başarı gelecekse devamının gelmesini istiyoruz. Kulübümüzde futbolcuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. 30 kişilik kadronun yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Biz bunu seneler geçtikçe artırmak istiyoruz. Bunu başarıyla entegre şekilde kulüp vizyonuna sokmak istiyoruz. Başarıya aç bir kulübüz. Şu ana kadar Avrupa'ya gidebilme sayısı olarak geçmişimizde fazla tarihimiz olmasa da bazı dönemlerde yaşanması camiamızın da istediği bir şey. Biz bu planlamayı uzun zamanlı düşünüyoruz. Kulübün ciddi sportif başarılar elde ettiği tarih oldu ama devamlılığı olmadığını görüyoruz. Biz devamlılığı olacak. Doğru şekilde yönetilip doğru planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz."

"ERSUN YANAL, TAKIMIN GELECEĞİ İÇİN DOĞRU İNSAN"

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın geleceği için doğru insan olduğuna inandığını vurgulayan Öztürk, "Hocamızın da doğru insan olarak geleceğimizde başarının mimarlarından olacağını düşünerek uzun dönemli anlaşma imzaladık. Kendisine bu yolda başarı diliyoruz. Bize de camiamıza da hayırlı olur. Burada her şeyden önemlisi sabır. Biz başarı istiyoruz ama uzun dönemde istiyoruz. Hedefimizi uzun dönem tutarak doğru yapıyla başarı gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE KENDİLERİNİ KORUYABİLECEKLERİ VE SPORTİF BAŞARI İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Gazetecilerin, 'Takımda pandemi dönemine yönelik ekstra tedbirler uygulanacak mı?' soruna Ali Şafak Öztürk, şöyle cevap verdi: "Geçtiğimiz sezon pandemi döneminde liglerin ertelendiği süreçte oyuncuları otelimizde kampa aldık ve uzun süre kamp dönemi geçirildi. Bundan sonra da başarılı grafik çizmiştik. Bu ortamda oyuncuların aile ortamı gelişmişti. Bundan sonraki dönemde gidişata süreç olarak bakacağız. Hocamla konuşuyoruz. Sürece bakacağız. Önümüzde sürekli değişen etkenler, takım içinde koşulların değiştiği süreç var. Biz de doğru zaman olursa benzer hamlelerde bulunabiliriz. Doğru insanlardan olaşan takımımız var pandemi sürecinde kendilerini koruyabilecekleri ve sportif başarı için ellerinden geleni yapabileceklerini düşünüyoruz."

ERSUN YANAL: "ANTALYASPOR'UN BAŞARISININ ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Törende konuşan teknik direktör Ersun Yanal ise şunları söyledi: "Türkiye'deki kulüplerin durumu ortada. Kulüplerin hepsi borç içerisinde ve bunu yönetme kabiliyetini yitirmiş durumda. Kulübün yönetilme şeklinin kendi markasıyla birleştirmiş yatırımcıyla beraberiz. Bize düşen bunu, vadesini, planını, programını doğru yapmak. Özellikle Türkiye'deki kulüplerin üzerinde durması gereken genç oyuncu yetiştirilmesi, beraberinde sürdürülebilir başarıyı kalıcı hale getirmek. Bunu yaparken üreten, değerlerini dünya futboluna kazandıran bir vizyonla buluştuk. Antalya bu konuda en önemli yerlerden biri. Antalya organizasyonları, tesisleriyle dünyanın futbol cazibe merkezi. Bunun doğru kullanıldığında Antalyaspor'un başarısının artacağına inanıyorum."

"GÜÇLÜ BİR ANTALYASPOR YARATMAK VE AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR"

İl olarak büyük organizasyon yapma becerisini Antalyaspor markasıyla birleştirildiğinde dünya ile çok rahatlıkla entegre olmuş kulüp yaratabileceklerine değinen Yanal, "Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk. Daha önceki bütün kariyerimde önem verdiğim en önemli şeylerden bir tanesi takımların genç oyuncuları kazanmasıydı. Bugün ilk heyecan Antalyaspor'un bu yatırımı yapması oldu. Alt yapıda değer verdiğim çalışma arkadaşlarım var. Genç oyuncu kazanma yöntemleri uygulayacak ve bunu sürekli hale getirebilecek bir Antalyaspor hedefimiz var. Ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olabilecek, bunu her geçen gün yukarıya taşıyacak, güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve Avrupa'da temsil etmek en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI ELDE ETMENİN TEK YOLU UYGUN BİR KULÜP YAPISINA BÜRÜNMEK"

Hedeflerini anlatan Yanal, şunları söyledi: "Antayaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması ve örnek kulüp yapısıyla bir çok kulübe de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olması hedefimiz. Türkiye'de sürdürülebilir başarıyı elde etmenin tek yolu uygun bir kulüp yapısına bürünmek. Sürdürülebilir kulüp olma başarısını ortaya koymak ve bunun yapısını oluşturmak alt yapıdan gelen oyuncusuyla doğru oyuncuların alınmasıyla, oyuncu üretmekle bu konuda tutarlılık ve süreklilik bir takıma kazandırılabilecek en büyük başarı. Bu planlamayı doğru yaptıysanız zirvenin takımı olmaktan büyük keyif alacaksınız ve bunu devam ettireceksiniz. Oyuncu satacaksınız üreteceksiniz, yukarıda yer alacaksınız. Bu zaman işi."

