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Ersun Yanal'ın hedefi sürdürülebilir başarı Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bu markanın sürdürülebilir bir standartta bir yarışma içeresinde olması gerekir" "Antalyaspor’un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması hedefimiz" Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor’u doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz" "Hocamızın heyecanı ile hedeflerimizin benzer olması güzel frekans uyuşmamıza oldu"

İHA

Ersun Yanal'ın hedefi sürdürülebilir başarı Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bu markanın sürdürülebilir bir standartta bir yarışma içeresinde olması gerekir" "Antalyaspor’un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması hedefimiz" Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor’u doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz" "Hocamızın heyecanı ile hedeflerimizin benzer olması güzel frekans uyuşmamıza oldu"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni takımı ile hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, "Bu markanın sürdürülebilir bir standartta yarışma içeresinde olması gerekir. Antalyaspor’un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması ve örnek kulüp yapısıyla birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olması hedefimiz" dedi.
Antalyaspor’un yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya Stadyumu’nda düzenlenen törenle 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Törende konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Ersun Yanal ve ekibiyle 3,5 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
Uzun dönemli hedeflerinin olduğunu dile getiren Öztürk, "Hocamız Türkiye’de önemli başarılara imza atmış hem önemli kulüplerde bunu yapmış Anadolu kulüplerinde de ciddi başarılar yakalamıştır. Anadolu kulüplerinde oynattığı genç oyuncular, özellikle takımları Avrupa’da oynatması, şampiyonluklarla daha büyük çaptaki kulüplerle yaşadığı şampiyonluklarla eşdeğer bir başarı olabilir. Hocamızın heyecanı ile birlikte hedeflerimizin benzer olmasından dolayı çok güzel bir frekans uyuşmamız oldu. Biz hocamıza söylemiştik. Bizim planımız net. Genç oyuncuları mümkün olduğunca Türk oyuncular ağırlıklı olmak üzere genç oyuncuları kazandırmak ve bunu sportif başarıyla beraber yapabilmek" diye konuştu.

"Uzun dönemli hedefler"
Sportif başarının da uzun süre devam etmesini isteyen Öztürk, "Bir sene Avrupa’ya giden ondan sonraki sene düşmemeye oynayan bir kulüp olmak istemiyoruz. Bir başarı yaşayacaksak devamının gelmesini istiyoruz. Kulübün yapılanma içerisinde olduğunu söyledik. Kulübümüzde futbol takımımızda oyuncuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Bu sezona baktığımızda takımın 30 kişilik kadronun yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Biz bunu seneler geçtikçe artırmak istiyoruz. Bunu da sistematik halde artık başarıyla entegre edilmiş bir şekilde kulüp yapısına, planlarına vizyonuna sokabilmek istiyoruz. Baktığımızda başarıya aç bir kulübüz. Avrupa’ya çok fazla gidemedik. Camiamızın da istediği bir şey. Biz bu planlamayı uzun dönemli düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Antalyaspor’u biz devamlı olabilecek, doğru şekilde yönetilen doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz" diyen Ali Şafak Öztürk, "Hocamızı da doğru hoca olarak geleceğine bu başarının yol haritasının mimarlarından olacağını düşündüğümüz için böyle uzun dönemli bir anlaşma imzaladık. Kendisine başarılar diliyoruz. Hepimiz adına inşallah hayırlı olur. Bize de camiamıza da hayırlı olur. Sabır her şeyden önemli. Biz başarıyı istiyoruz ama uzun dönemli istiyoruz. Kulüp hedeflerimizi uzun dönemli tutalım burada doğru yapıyı oluşturalım bu bakış açısında da doğru insanlarla normal şartlarda gelebileceğini düşünüyoruz" dedi.

"Avrupa hedefi"
Antalyaspor’un tarihinde az sayıda Avrupa’ya gitmiş bir kulüp olduğunu anımsatan Öztürk, "Bizim amacımız 3,5 yıllık anlaşma içerisinde, başarıyı en az 1,5 senelik dönem olarak düşünüyoruz. Düşüncelerin oturtması için uygulamaların doğru şekilde yapılanması için gereken ön süre olarak düşünüyoruz. Daha önce başarı geldi başarıyı tepecek misiniz hayır. Biz her zaman başarı istiyoruz. Her değişim bir süreci geri atma tekrar yenileme anlamına geliyor. Hocamızla uzun dönem konuştuğumuzda bizim bu kulübü her sene Avrupa’ya oynatabilen kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunu da genç çocuklarla doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Uzun dönemli güzel bir yapılanmaya gidiyoruz. Bunları da doğru şekilde yapılanmaya sokmamız lazım. Burada önemli olan sabırlı davranabilmek" dedi.
Öztürk, pandemi döneminde futbolcularının kendini koruduğunu fakat durumun kötüleşmesi halinde otelde yeniden aile ortamında kampa girebileceklerini bildirdi.

Ersun Yanal: "Vizyonda buluştuk"
Ersun Yanal ise kendi hedefleri ile Antalyaspor ailesinin hedeflerinin örtüştüğünü dile getirerek, "Kulüpler artık başka bir şeye evrilmesi gerekiyor. Türkiye’deki kulüplerin durumları ortada. Kulüplerin yapıların, düzenlerin artık eskisi gibi olmayacağı aşikar. Hepsi borç içerisinde. Bunu yönetebilmek kabiliyetini yitirmiş durumdalar. En önemlisi bugün geldiğimiz noktadaki pandemi süreci. Burada ne kadar doğru bir pozisyon aldığımızı gösteriyor. Kulübün bugün yönetilme şeklinin kendi markalarıyla birleştirilmiş önemli bir yatırımcıyla beraber. Başkanımız ve ailesi bunu gerçekleştirmiş durumdalar. Bize düşen bunun vadesini planını, programını doğru yapabilmek. Genç oyuncu yetiştirmek ve üretmek adına çaba sarfetmek ve bununla birlikte sürdürülebilir uzun süre yaşatılabilir bir başarıyı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bunu yaparken de üreten kendi değerlerini ortaya çıkardan, değerleri dünya ve Türkiye futboluna kazandıran bir vizyonla buluştuk" diye konuştu. Yanal, "Sürdürülebilir başarının altındaki büyük organizasyon yapma beceresini de ilk olarak Antalyaspor markası altında birleştirdiğimizde dünya ile çok rahatlıkla entegre olmuş bunu yarışmaya dönüştürmüş bir kulüp oluşturabiliriz. Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk" dedi.

"Genç oyuncular önemli"
Bütün kariyerinde takımların genç oyuncu kazanmasına önem verdiğinin altını çizen Yanal, "Bugün ilk heyecan Antalyaspor’un bu yatırımı yapması oldu. Altyapıda değer verdiğim çalışma arkadaşlarım var. Böyle bir yapılanmanın içinde daha da ileri giderek Bodrumspor geleceği başka takımlar genç oyuncu kazanma yöntemlerini ilk uygulayacak ve bunu devamlı sürekli hale getirebilecek bir Antalyaspor hedefimiz var. Yarışabilecek, mücadele edebilecek ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olabileceği bunu her geçen gün yukarıya taşıyacak güçlü bir Antalyaspor oluşturmak ve Avrupa’da temsil etmek en büyük hedefimizdir. Sürdürülebilir başarı diyorum. Bir markayı oluşturduğunuzda o markanın artık başka kümesi olmaz. O markayı yukarıya taşımak orada tutmak istiyorsanız o marka hep orda kalacaktır, düşmeyecek. Bu markanın sürdürülebilir bir standartta bir yarışma içeresinde olması gerekir. Antalyaspor’un kalıcı bir şekilde her yıl zirvenin takımı olması, Avrupa kupalarını zorlaması ve örnek kulüp yapısıyla bir çok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olması hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"1.5 yıl içinde olacak"
Türkiye’de sürdürülebilir başarıyı elde etmenin tek yolunun uygun bir kulüp yapısına bürünmek olduğunu işaret eden Ersun Yanal, "Sürdürülebilir kulüp olma başarısını ortaya koymak ve bunun yapısını oluşturmak altyapıdan gelen oyuncusuyla doğru oyuncuların alınmasıyla, oyuncu üretmekle bu konuda tutarlı ve sürekli yapmak bir takıma kazandırılabilecek en büyük başarı. Bu planlamayı doğru yaptıysanız zirvenin takımı olmaktan büyük keyif alacaksınız ve bunu devam ettireceksiniz. Oyuncu satacaksınız, üreteceksiniz, yukarıda yer alacaksınız. Bu zaman işi. En az kulübün bazı avantajlarını kullanarak 1,5 yıl içerisinde artık biz burayı aldık burada oluyoruz deme güvenini hissetirebileceğimiz bir ortam oluşturacağımızı düşünüyorum" dedi.
Ersun Yanal, en az 1,5 yıl içinde Antalyaspor’un hedeflediği noktalara geleceğini belirtti.
Konuşmaların ardından 3,5 yıllık sözleşmeyi imzalayan Yanal, daha sonra Başkan Öztürk ile stadyumu gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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