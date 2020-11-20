Alacabel mevkiinde kar yağışı 1825 rakımlı Alacabel, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü

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AntalyaKonya karayolunda bulunan Alacabel mevkii, etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı Alacabel'de, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki ve Seydişehir ilçeleri arasında kalan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar nedeniyle sürücüler zorluk yaşarken, kar kalınlığının 15 santimetre olduğu öğrenildi. Etkisini sürdüren kar, bölgeyi beyazlara bürüdü. Karayolları ekibi ise yolun kapanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

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