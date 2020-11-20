Başkan Uysal, salgın önlemleri için ATSO ile görüştü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bugün saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlanacak covid19 salgınında yeni önlemler dönemiyle ilgili bir araya geldi.

ATSO Başkanı Çetin, covid19 salgınında, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için alışveriş merkezlerinden marketlere, restoran ve kafelerden kahvehanelere ve sinema salonlarına birçok noktada bugün saat 20.00’den itibaren uygulanmaya başlanacak önlemlerle ilgili Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Başkan Uysal ve Davut Çetin, açıklanan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde özen göstermesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, her iki başkan, tedbirler kapsamında işyerlerini kapatmak durumunda olanlara da çeşitli desteklerin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal, pandeminin, sağlık boyutu bir yana, sosyoekonomik anlamda ana mağdurunun işletmeler, işyeri sahipleri olduğunu belirtirken belediye olarak bu süreçte imkanlar ölçüsünde esnafın yanında olduklarını söyledi. Başkan Uysal, salgının bu yeni döneminde aynı tutum içinde olacaklarını, desteklerinin süreceğini belirtti.

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