Minibüsle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yılmaz (14) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yılmaz'ın kullandığı 07 RU 433 plakalı motosiklet ile S.Ö. idaresindeki 07 SE 316 plakalı minibüs çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Yılmaz, vatandaşlar tarafından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs şoförü gözaltına alınırken, İbrahim Yılmaz'ın kaza sırasında başında kask olup olmadığı belirlenemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-11-21 09:11:32



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