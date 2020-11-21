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Tüfekle vurulan yaralı baykuş tedaviye alındı

DHA

Tüfekle vurulan yaralı baykuş tedaviye alındı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde sağ kanadından tüfekle vurularak yaralanan baykuş, tedavi edilmek üzere korumaya alındı.
Demre ilçe merkezinde seraların arasında 1 kişi, yaralı ve uçamayan bir baykuş buldu. Yaralı baykuşa yiyecek veren vatandaş, ardından akşam saatlerinde Demre Belediyesi'ne götürerek, nöbetçi ekiplere teslim etti. Belediyedeki nöbetçi ekipler de belediye veterineri Ömer Kocagöz'e haber verdi. Kocagöz, yaralı baykuşun kanadına ilk tedaviyi yaptı. Beslenen baykuş için Finike'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verildi. Finike Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi Murat Çelik ve iki kişilik ekip Demre'ye gelerek, yaralı baykuşu teslim aldı. Yaralı baykuş tedavi edilmek üzere Kumluca Belediyesi Hayvanat Bahçesi uzmanlarına teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Bölge Şefliği görevlisi Murat Çelik, "Baykuşun sağ kanadında saçma yarası var. Avcılar tarafından vurulmuş maalesef. Sağ kanadında önemli hasar var. Tedavisi uzun bir süreç alabilir. Bu baykuşu vuran avcı arkadaşlara şunu söylemek istiyorum; Baykuşlar eko sistemin en tepesinde olan bir yırtıcı kuş. Gece avlanır. Fare, yılan gibi sürüngenleri avlayarak beslenir. Doğadaki dengenin önemli bir unsuru. Bu hayvanlara zarar vermekle doğanın dengesine zarar veriyorsunuz. Kendi yaşamınıza zarar veriyorsunuz. Ne olur bu hayvanlara kıymayın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-11-21 10:45:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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