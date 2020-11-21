Sarhoş kadın turistler ortalığı birbirine kattı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da alkollü oldukları belirtilen 3 kadın turist, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla tramvay durağında bekleyen yaşlı adamı darbetti. Çevredekiler, "Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Kalekapısı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin altında meydana geldi. İddiaya göre tramvay durağında bekleyen 80 yaşındaki adam, sarhoş oldukları belirtilen 3 kadın turistin yumruklu saldırısına uğradı. Olayı gören duraktakiler ve esnaf kadınlara tepki gösterdi. İçlerinden biri olay yerine çağrılan polise de mukavemette bulunmaya çalıştı. Sık sık küfreden alkollü kadın kendisinin taciz edildiğini iddia etti. Polisin kimlik sorduğu yaşlı adamı savunan vatandaşlar kadınların yalan söylediğini belirterek, "Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek mağdur olan kişinin yaşlı adam olduğunu söyledi. Sarhoş turistler yaşlı adamdan şikayetçi olmazken, darbedilen yaşlı adam ise, "Bunlarla uğraşamam" diyerek tramvaya binip olay yerinden uzaklaştı.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan turistlerden biri tramvay gittikten sonra yeniden olay yerine geldi ve polislerle tartışmayı sürdürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-21 10:47:37



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