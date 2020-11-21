Kadına yönelik şiddete karşı Muratpaşa’dan özel etkinlik

Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nde, Döşemealtı’nın Kovanlık Mahallesi’nde çekilen ve bir köyde kadın erkek eşitliğini konu alan anlatan ‘Paylaştıkça’ filminin prömiyerine ev sahipliği yapacak. Prömiyerin ardından ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseriyle devam edecek etkinlik, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Çarşamba saat 19.00’da başlayacak.

Antalya’da, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, erken yaşta yapılan evlilikler ve kadının toplumsal statüsünün güçlendirmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarla alanda öncü kurumlar arasında yer alan Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

Çarşamba günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlayacak etkinlik, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda çalışmalar yürüten Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği’yle (TOCİN) birlikte düzenlenecek. Etkinlikte, TOCİN tarafından yürütülen ve İsviçre Büyükelçiliği tarafından desteklenen “Feminist ve Profeminist Köylüler” projesi kapsamında Döşemealtı’nın Kovanlık Mahallesi’nde çekilen ‘Paylaştıkça’ filminin prömiyeri gerçekleştirilecek. Bora Temel ve Hasan Sağ’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Özlem Önder’e ait filmde, Kovanlık Mahallesi sakinleri ve proje ekibi rol aldı. 20 dakikalık kısa filmde, ev işlerinden bahçe işlerine bütün işlerin kadınlar tarafından yapıldığı bir köyde, kadın erkek eşitliğinin sağlanması anlatılıyor.

Prömiyerinin ardından Muratpaşa Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü etkinliği, Fulya Ölmez Zorlu’nun solist olarak katılacağı ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseriyle sona erecek.



Mücadele devam edecek

Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye bünyesinde Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün kurulmasıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Özel çalışmaların yanı sıra, yaşlı ve engelli gibi gruplara yönelik belediye hizmetlerinin bir şekilde kadının hayatında olumlu etki bıraktığını dile getiren Başkan Uysal, “Ne yapsak az olduğunun bilincinde olarak kadın hakları alanında mücadelemiz hep devam edecek” dedi.

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