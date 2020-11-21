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Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim yapıldığı belirlendi

DHA

Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim yapıldığı belirlendi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü. Bölgede yapılan incelemede kaçak ağaç kesimi yapıldığı ortaya çıktı.
Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme kulesi tarafından verilen ihbar üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 7 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
Yangın bölgesinde yapılan incelemede kaçak kesim yapıldığı tespit edildi. Ormandaki kaçak kesim ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-11-21 15:18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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