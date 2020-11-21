Kısıtlamaya saatler kala Antalyalılar sokaklara döküldü Restoranlara giremeyenler paket yaptırıp banklarda yedi Kentin en işlek yaya caddesinde yoğunluk gözlendi Esnaf Gökhan Argan: “Yasak olmasa belki de bu kadar kalabalık olmayacaktı”

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kentin en işlek yaya caddelerinde yoğunluk gözlendi, kafe ve restoranlarda ‘algötür’ uygulaması olunca banklar doldu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni gelen kısıtlamalar sonrası, dün akşam saat 20.00’da alışveriş merkezleri, marketler, kuaför, güzellik merkezleri ve kapalı işyerlerindeki oyun alanları kapatıldı. Bugün ise restoran ve kafe gibi işyerleri kepenklerini masa ve sandalyelerini kurmadan vatandaşların hizmetlerine sundu. Tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da esnafların yasaklara uyduğu gözlendi. Kentte havanın güzel oluşunu fırsat bilen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala sokaklara döküldü. Kentin en işlek yaya caddelerinden Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi hınca hınç doldu, tarihi Kaleiçi’nin hemen girişindeki saat kulesi etrafındaki tüm banklar doldu. Maske kurallarına uyduğu gözlenen vatandaşların, alışveriş yaptıkları, paket servis ile aldıkları yiyecekleri banklara oturup yedikleri gözlendi.

Çevre esnaflardan Gökhan Argan, “Kafeler, restoranlar kapalı. İnsanlar oturmak istiyor. Paket alıp sahil kenarında ve banklarda oturuyorlar. Kısıtlama öncesinde bir önceki günlere göre fena değil. Hava da güzel, onunla da alakası var. Bizim insanlar yasağı seviyor, yasak olmasa belki de bu kadar kalabalık olmayacaktı” dedi.

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