Odadaki ampulü değiştirmek isterken akıma kapılıp, öldü

Korona hastalarına verilen o ilaçlar için kanıt yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde odadaki ampulü değiştirmek isteyen Zeynep Dişyapar (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Zeynep Dişyapar'ın oturduğu tek katlı müstakil evde meydana geldi. Odanın ampulünü değiştirmek isteyen Zeynep Dişyapar, akımına kapıldı. Dişyapar'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynep Dişyapar, ardından Serik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zeynep Dişyapar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dişyapar'ın cesedi Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-11-21 22:22:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.