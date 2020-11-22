Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor

DHA

Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğunu söyledi.
TJOD Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüs salgınının gebelikte oluşturduğu sorunlarla ilgili elde çok az veri bulunduğunu, daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olduğunu, ancak yeni gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti. Koronavirüsün dünyada 50 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kumru, "Daha önceki bilgi koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçmediği yönündeydi. Fakat son zamanlarda elde edilen verilerle, koronavirüsün bebeğin plasentasında tutunma yerlerinin (reseptör) tespit edildiği anlaşıldı. Ayrıca bazı bebeklerin plasentalarında virüsün bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğu görülmekte" dedi.
PERU VE FRANSA'DA TESPİT EDİLDİ
Daha önce aynı aileden olan SARS ve MERS virüsleri salgının yaşandığını, bu virüslerin anne karnında daha çok izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Kumru, virüslerin kan yoluyla bebeğe geçmesinin beklendiğini kaydetti. Prof. Dr. Kumru, "Koronavirüs daha az anne kanında tespit edildiğinden, bebeğe geçme ihtimali düşük görülse de aslında potansiyel olarak bu mümkün. Son zamanlarda Peru'da bir olgu yayımlandı. Burada anne karnındaki bebeğe geçtiği tespit edildi. Çok yakında Fransa'da yeni doğan bebekte koronavirüs izole edildi. Dolayısıyla koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçme ihtimali var görülüyor. Zaten koronavirüsle ilgili bebeğin geliştirdiği bağışıklık sisteminin göstergesi olan bazı testler pozitif çıkmaya başlamıştı, yani pozitif çıkan olgular var" diye konuştu.
Tüm bu nedenlerden dolayı koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimalinin sıfır olmadığını aktaran Prof. Dr. Kumru, şöyle konuştu:
"Peki anneden bebeğe geçerse ne yapılmalı diye düşünülürse, şu an bir Türk hekimin başkanlığını yaptığı, Dünya Perinatoloji Birliği'nin yaptığı çalışmada; erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi sorunlara neden olabileceği gösterilmiştir. Dolayısıyla koronavirüs vakalarında bebek ciddi bir şekilde incelenmeli, değerlendirilmeli ve muayenesi yapılmalı. Fransa'da tespit edilen vakada nörolojik semptomlar da tespit edildiği bildirilmiştir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var. Bir de koronavirüs hastalığının önlenmesinde kullanılan ilaçlar var. Klorokin ilacı ile ilgili yeni çalışmalar çıktı. Klorokin daha önce romatizmal hastalıklar gibi durumlarda kullanılıyordu. Şimdi bu ilaçla ilgili az da olsa erken dönemde kullanılırsa doğum öncesi anomali yani böbrekte bazı sorunları, damak yarığı, dudak yarığı ve kalp hastalığı gibi hastalıkların arttığına dair veriler de mevcut. Tabii ki faydası bu risklerin üzerinde görülmekle birlikte bebeklerin bu açıdan da değerlendirilmesinde fayda var."
KORONAVİRÜSLÜ ANNELER
Koronavirüslü gebelerin bebeklerini bu sorunlar beklerken, koronavirüslü annelerin de diğer hastalara göre daha çok yoğun bakımda oksijen desteği, akciğer sorunlarının daha ağır olması gibi riskler taşıdığını belirten Prof. Dr. Kumru, "Dolayısıyla koronavirüs pozitif olan annelerin kendi sağlıkları bakımından da sağlık ekibiyle daha sıkı temasta olmaları ve daha sıkı değerlendirilmeleri gerekiyor. Koronavirüsün yaygın olması anne olmaya engel değil ama kendilerine hastalık bulaşmaması için sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkatlice uymalarında yarar var" dedi.
DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-11-22 09:25:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baba-oğlu ayıran alkollü sürücü: "Keşke ben ölseydim"
YEREL HABERLER Baba-oğlu ayıran alkollü sürücü: "Keşke ben ölseydim"
Antalya’daki sessizlik tarihi saat kulesi eşliğinde havadan görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası insan sirkülasyonunun yoğun olduğu meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Antalya’daki sessizlik tarihi saat kulesi eşliğinde ...
Odadaki ampulü değiştirmek isterken akıma kapılıp, öldü
YEREL HABERLER Odadaki ampulü değiştirmek isterken akıma kapılıp, ...
Çatıdan atlayan genç öldü, anne ve babası acı haberle yıkıldı
YEREL HABERLER Çatıdan atlayan genç öldü, anne ve babası acı haberle ...
Antalya´da sokaklar 4 dakikada boşaldı
YEREL HABERLER Antalya´da sokaklar 4 dakikada boşaldı
Kısıtlamaya dakikalar kala yasa boğan ölüm Oğlunun cesedi başında uzun süre gözyaşı döken baba, polis tarafından sakinleştirildi 7’nci kattan atlayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin babası olay yerinde sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala yasa boğan ölüm Oğlunun ...
Evde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
YEREL HABERLER Satrançta Türkiye'nin büyük ustası Vahap Şanal oldu
Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
YEREL HABERLER Yasağa saatler kala Konyaaltı plajına akın ettiler
Kısıtlamaya saatler kala Antalyalılar sokaklara döküldü Restoranlara giremeyenler paket yaptırıp banklarda yedi Kentin en işlek yaya caddesinde yoğunluk gözlendi Esnaf Gökhan Argan: “Yasak olmasa belki de bu kadar kalabalık olmayacaktı”
YEREL HABERLER Kısıtlamaya saatler kala Antalyalılar sokaklara ...
Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim yapıldığı belirlendi
YEREL HABERLER Manavgat'ta yanan orman alanında kaçak kesim ...
Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı
Alanyaspor’da 3 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da 3 kişinin testi pozitif çıktı
Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan 3 kişinin koronavirüs testi ...
(Özel) 'Personelin geç geliyor' şikayeti tekme tokat kavgaya döndü Yumrukların konuştuğu komşu esnafların kavgası hastane ve karakolda bitti Esnafın yumruk yumruğa kavgası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) 'Personelin geç geliyor' şikayeti tekme tokat ...
Antalya'da 8’inci katta cam silen kişi yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Antalya'da 8’inci katta cam silen kişi yürekleri ağza ...
Kaş’a millet bahçesi 71 bin 511 metrekarelik rekreasyon alanına kurulacak
YEREL HABERLER Kaş’a millet bahçesi 71 bin 511 metrekarelik ...
Büyükşehir Belediyesi’nden salgın önlemleri Tesislerde al-götür sistemi devrede
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden salgın ...
Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
Çalışırken fenalaşan Üniversite teknik personeli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalışırken fenalaşan Üniversite teknik personeli ...
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Kazanmak için oynayacağız
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Öztürk: Kazanmak için oynayacağız
Kadına yönelik şiddete karşı Muratpaşa’dan özel etkinlik
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete karşı Muratpaşa’dan özel ...
Antalyaspor Başkanı Öztürk: Kazanmak için oynayacağız
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Öztürk: Kazanmak için oynayacağız
Sahte içkiden ölüm iddiası
YEREL HABERLER Sahte içkiden ölüm iddiası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X