Kepez Belediyesi, yemek atıklarından organek kedi ve köpek maması üretti

Kepez Belediyesi, belediye yemekhanesinden çıkan organik yemek atıklarından kedi ve köpek maması üretti. Elde edilen mamalar hem sokaktaki, hem de belediye veterinerlik servisinde bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni destekleyen Kepez Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. Kompost çalışmalarıyla bahçe ve sera atıklarından organik gübre üreten Kepez Belediyesi, şimdi de sokak hayvanları için kedi ve köpek maması üretiyor. Belediye yemekhanesinden çıkan organik yemek atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki kompost makinesinde kedi ve köpek mamasına dönüştürülüyor. Üretilen mamalar hem sokaktaki, hem de belediye veterinerlik servisinde bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.



Üretilen mamalar sokak hayvanlarına

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, belediye yemekhanesinden çıkan organik atıklardan sokak hayvanları için kedi ve köpek maması üreten personelini kutladı. Tütüncü, “Arkadaşlarımız yemek atıklarından kedi köpek maması yapmayı başardı. Onların ürettikleri mamalar sokak hayvanlarına enerji oluyor. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. “ dedi. Kepez Belediyesi’nin çevreci bir belediye olduğunu da vurgulayan Başkan Tütüncü, “Bu hassasiyetimizi sürekli bir biçimde güçlendirerek, kuvvetlendirerek, çok farklı yeni uygulamalara dönüştürerek, yolumuza ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıfır atıkla ilgili en önemli nokta; geri dönüşüme verilen değerdir. “ diye konuştu.

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