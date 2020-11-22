Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk adresi sahil oldu Saatler 10.00'u gösterirken özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar sahile akın etti

Antalya’da dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin sahil, meydan, cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, kısıtlamanın sonlanmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Saat 10.0013.00 arası çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş ve üzeri ile diğer vatandaşların ilk adresi Konyaaltı sahili oldu.

Turizmin başkenti Antalya’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında dün akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında kentin insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Güllük Caddesi, Konyaaltı sahili boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında dışarıda sadece sokak hayvanlarının olduğu görüldü. Yine kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin erken saatlerde sahile gelerek denize girdiği gözlendi. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde ise vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmaya başladı. Vatandaşlar ile saat 10.0013.00 arası çıkmalarına müsaade edilen 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkar çıkmaz gittikleri yer dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ve sahili tepeden gören seyir terası oldu. Sahile gelen vatandaşların denize girdikleri, bazılarının da balık avlamak için yola koyulduğu görüldü.

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