Büyükşehir’den miniklere diş sağlığı eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ nedeniyle Yenigün Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde çocuklara yönelik diş sağlığı eğitimi verdi. Eğitim sonunda miniklere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü’nün çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak ve ağızdiş sağlığının önemini kavratmak amacıyla düzenlediği eğitimler devam ediyor. 1824 Kasım arası ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ nedeniyle de miniklere yönelik diş sağlığı eğitimi verildi.



Diş bakımı ve temizliği anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Yenigün Mahallesi'nde açtığı kreş ve gündüz bakım evinde gerçekleşen eğitim miniklere özel hazırlanan slayt gösterisi ve animasyon gösterimiyle başladı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Özge Öncül, çocuklara diş sağlığının önemini, diş temizliği ve dişlerin nasıl korunması gerektiğini anlattı.

Diş Hekimi Özge Öncül, küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesinin ileride karşılaşılabilecek ciddi sağlık problemlerinin önüne geçtiğini vurguladı. Ağız ve diş kontrolünün düzenli yaptırılması ve tedavi aşamasına geç kalınmaması gerektiğinin altını çizen Özge Öncül, çocuklara dişlerini günde iki kez ve nasıl fırçalamaları gerektiğini diş maketi üzerinden uygulamalı olarak gösterdi. Eğitim sonunda miniklere içinde diş macunu, diş fırçası, diş fırçalama çizelgesi ve boyama kitabının olduğu çantalar hediye edildi.

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