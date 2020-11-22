Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı Kadınlar ‘Burada kimse yok mu, komşular’ şeklindeki yardım çığlıkları attı

Antalya’da bir kişi, gece saatlerinde iki kadını sokak ortasında tokatlayarak darp etti. Kadınların, ‘Burada kimse yok mu? Komşular’ şeklindeki yardım çığlıkları sokaklarda yankılanırken, darp anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, erkek bir şahıs, yabancı uyruklu olduğu belirtilen iki kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Sırayla kadınları sertçe tokatlayan şahsı, başka bir kadın ile adam ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavganın sebebi anlaşılamazken, erkek şahıs iki kadını tutup arabaya götürmeye çalıştı. Darp edilen kadınlardan birisinin sürekli, ‘Burada kimse yok mu?’ ‘Komşular’ sözleri görüntülere yansıdı. Şahsın, kolundan tuttuğu bir kadını zorla araca bindirmeye çalışması, ardından diğer kadına yönelmesi de görüntülere yansıdı.

Darp anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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