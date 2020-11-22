Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DENİZİN havadan daha sıcak olduğu Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından vatandaşların akınına uğradı.

Koronavirüsün bulaşıcılığını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde hafta sonu 20.00-10.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü, bu sabah saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, vatandaşların akınına uğradı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar hem denizin hem de sahil bandında spor yapmanın keyfini sürdü.

Sahil bandındaki banklarda oturan ve çimlerde kahvaltı yapanların maske ve fiziki mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü. Tüm yurtta soğuk havanın etkisini gösterdiği bu günlerde Antalya'da yazdan kalma günlerin yaşanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-11-22 12:35:34



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