Düğünü için gün sayan turizmcinin bıçaklanarak öldürülme anı kamerada

Antalya’da düğünü için gün sayan turizmcinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım Cumartesi gecesi Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman H. daha önce babasıyla kavga ettiği iddia edilen kişilerle karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Süleyman H., bıçakla Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk ederken, yaralılardan Refik Valiyev hastanede yaşamını yitirdi.

Lara’da turizm işiyle uğraşan Valiyev’in evin tek oğlu olduğu, dünyaevine girmek için düğün hazırlığı yaptığı ancak pandemiden dolayı düğün merasimini ertelediği öğrenildi. Olay sonrası araştırma başlatan polis, Süleyman H.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, caddede bekleyen bir grup ile bir kişi arasında başlayan kavgaya ardından otomobil ile olay yerine gelen diğer kişiler de katılıyor. Kavgada bir okulun demir kapısına sıkıştırılan bir kişi uzun süre darp edilerek yere yığılıyor. Otomobil ile gelen kişiler kavga sonrasında olay yerinden uzaklaşıyor.

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