Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2)

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KISITLAMA ÖNCESİ SAHİLDE YOĞUNLUK

Antalya´da sokağa çıkma yasağına 5 saat kala Konyaaltı Sahili´nde yoğunluk arttı. Sahil kenarındaki kafeterya ve restoranların müşterilerine yasaklardan dolayı masada hizmet verememesinden de kaynaklanan yoğunluk dikkat çekti. Yerli ve yabancı turistler ile Antalyalılar rüzgarlı havaya rağmen denize girip, kumda piknik yaptı.Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-22 15:23:54



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