Ünlü youtuber çiftin, anne- baba olma heyecanı



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da yaşayan sosyal medya fenomenleri Melis ve Volkan Alaei çifti, bugün hayatlarının en mutlu gününü yaşadı. Antalya'da özel bir hastanede doğum yapan Melis Alaei, oğluna 'Arel' adını verdi.

Antalya'da yaşayan Melis ve Volkan Alaei çifti, günlük yaşantılarını, meydan okumalarını ve yaptıkları tüm şakaları 'Kocakarı Ansiklopedisi' adlı sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen haline geldi. Eğlenceli çift, yaptıkları şakalarla kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Bununla birlikte başta sokak hayvanları olmak üzere birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Alaei çifti, hayatlarının en mutlu gününü yaşadı.

Antalya'da özel bir hastaneye bugün doğum yapan Melis Alaei, 31 yaşında anne oldu. Mutlu telaşlarını anbean sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Alaei çifti, oğullarına 'Arel' adını verdi.DHA-Magazin Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-11-22 15:23:27



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