KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis yetişti. Bir öğrenci motosikletli polis tarafından sınava gireceği okula götürülürken, aracı arızalanan kadın aday da trafik polislerince sınava yetiştirildi.
Yurt genelinde gerçekleştirilen ve saat 10.15'te başlayan KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan adaylardan ikisi, polisin yardımıyla yetişti. Bir öğrencinin sınava yetişmek için koştuğunu gören polis, öğrenciyi motosiklete alıp yola koyuldu. O anları cep telefonuyla kaydeden aday, "Sınava geç kalıyordum, polis abi beni gördü. Şu an beni sınava yetiştiriyor. Antalya polisimizden Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Aracı arıza yaptığı için yolda kalan bir kadın adayın imdadına da trafik polisleri yetişti. .
DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2020-11-22 16:44:47
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