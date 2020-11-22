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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 20’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Bakasetas’ın sağ kanattan ortasında Efecan’ın dokunduğu top, Salih’in önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01
68. dakikada sarı kartı bulunan Hakan Özmert, faul pozisyonuna yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
84. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip oyuncuları geçen Berkan Kutlu, sol çaprazdan girdiği ceza sahası içerisinde kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 02

Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Alpaslan Dedeş xx, Cem Özbay xx
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Naldo xx, Kudriashov xx, Veysel Sarı xx, Mert Yılmaz xx, Hakan Özmert xx, Nuri Şahin xx (Ufuk Akyol 90+1 ?), Sidney Sam x (Eren Albayrak dk. 46 x), Amilton xx (Mevlüt dk. 88 ?), Podolski xx, Gökdeniz Bayrakdar x (Omar dk. 78 x)
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Serdar, Adem, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Moubandje xx, Siopis xx (Berkan Kutlu dk. 74 xx), Salih Uçan xxx, Efecan Karaca xx (Fatih Aksoy dk. 90 ?) Davidson xx (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Bakasetas xxx (Efkan dk. 86 ?), Babacar xx (Adam Bareiro dk.74 x)
Yedekler: Ahmet Güney, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan, Umut
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Salih Uçan (dk. 55), Berkan Kutlu (dk. 84) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Naldo, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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