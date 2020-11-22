Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Alanyaspor, tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor´u yenme başarısı gösterdiSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat KaplanNaldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Dk.90+1 Ufuk Akyol), Sidney Sam(Dk.46 Eren Albayrak), Amilton (Dk.88 Mevlat Han Ekelik), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Dk.78 Omar)

AYTEMİZ ALANYASPOR: MarafonaJuanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk.74 Berkan İsmail), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk.90 Fatih Aksoy), Davidson (Dk.86 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk.86 Efkan Bekiroğlu), Babacar (Dk.74 Adam Bareıro)

GOLLER: Dk.55 Salih Uçan, Dk.84 Berkan İsmail (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.68 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Naldo, Gökdeniz Karadeniz, Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Davidson (Aytemiz Alanyaspor)SÜPER Lig´in 9'uncu haftasında oynanan `Antalya Derbisi´nde Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor´a 2-0 yenildi. Konuk takım bu skorla tarihinde ilk kez deplasmanda Antalyaspor´u yenme başarısı gösterdi.

4´üncü dakikada Davidson´un, rakip ceza sahasına girmeden kaleye çektiği şutu kaleci Ferhat Kaplan kurtardı.

33´üncü dakikada Amilton orta sahadan sürerek sol çaprazdan topu ceza alanındaki Gökdeniz´e bıraktı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı penaltı notasındaki Podolski´ye verdi. Sert şutu kalecide kaldı.

34´üncü dakikada Podolski´nin topuk pasında Sidney Sam´in, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.

43´üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçan ile korner kullandı. Kale önüne yapılan ortaya Caulker´un kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

45´inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanı içinde Veysel Sarı´nın, Babacar´a faul yaptığı gerekçesi ile maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemlerinin uyarısı ile Yankaya uzun bir süre ekrandan pozisyonun tekrarını izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

İlk yarı golsüz kapandı.

55´inci dakikada Bakasetas´ın sağ kanattan ortasında Efecan´ın dokunduğu top, Salih Uçan´ın önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih Uçan topu ağlara gönderdi: 0-1.

68´inci dakikada Hakan Özmert, faul pozisyonunda hakeme yaptığı itiraz sonucunda ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

84´üncü dakikada Orta alandan aldığı topla rakip oyuncuları geçerek ceza alanına giren Berkan İsmail, kaleci ile karşıya kaldı. Kaleciyi de geçen yetenekli futbolcu oldukça şık bir gole imza attı: 0-2.

Maç, Aytemiz Alanyaspor´un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.(FOTPOĞRAFLI)DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-22 21:08:53



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