Semih Tokatlı: "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Ayaklarımız yere basıyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semih Tokatlı: "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Ayaklarımız yere basıyor"

İHA

Semih Tokatlı: "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Ayaklarımız yere basıyor"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, deplasmanda Antalyaspor’a karşı aldıkları 20’lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" dedi.
Süper Lig’in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 20 mağlup ederek maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, güzel bir galibiyet aldıklarını ve tüm futbolcuları galibiyetten dolayı kutladığını söyledi. Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Tokatlı, "Maçın başından itibaren inisiyatifi kendi elimize aldık. Futbolumuzu pas oyunuyla rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık. Mutluyuz" diye konuştu.
Oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan oldukça mutlu olduklarını da sözlerine ekleyen Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ve taraftarlara armağan ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ersun Yanal: "Pozisyon üstünlüğü bizdeydi" “Genç, önü açık güzel bir kadro oluşturacağımız konusunda umutluyum"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Pozisyon üstünlüğü bizdeydi" “Genç, önü ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
YEREL HABERLER KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
Alanya'da plajlar doldu
YEREL HABERLER Alanya'da plajlar doldu
Alanya’da sahiller tıklım tıklım Memlekette kar, Alanya’da deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya’da sahiller tıklım tıklım Memlekette kar, ...
Ünlü youtuber çiftin, anne- baba olma heyecanı
YEREL HABERLER Ünlü youtuber çiftin, anne- baba olma heyecanı
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2)
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ...
Ölümle biten kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ölümle biten kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ...
Düğünü için gün sayan turizmcinin bıçaklanarak öldürülme anı kamerada
YEREL HABERLER Düğünü için gün sayan turizmcinin bıçaklanarak ...
KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu İki aday polis otosu ve motosikletiyle sınava yetiştirildi
YEREL HABERLER KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu İki ...
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ...
Mobil kuaför yayladaki vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Mobil kuaför yayladaki vatandaşların hizmetinde
Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı Kadınlar ‘Burada kimse yok mu, komşular’ şeklindeki yardım çığlıkları attı
YEREL HABERLER Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri ...
Büyükşehir’den miniklere diş sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den miniklere diş sağlığı eğitimi
17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahıs tutuklandı Bisikletli kızı taciz edip saklanmaya çalıştı, polisten kaçamadı Kapalı bir otelin bahçesinde saklanan şüpheli gözaltına alındı Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şahıs ...
22 gündür kayıp olan lise öğrencisi kız bulunup annesine teslim edildi
YEREL HABERLER 22 gündür kayıp olan lise öğrencisi kız bulunup ...
Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk adresi sahil oldu Saatler 10.00'u gösterirken özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Antalya’da kısıtlamanın bitimiyle vatandaşların ilk ...
Kepez Belediyesi, yemek atıklarından organek kedi ve köpek maması üretti
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi, yemek atıklarından organek kedi ve ...
Miran: “Öğretmenlere çocuk bakıcısı algısı oluşuyor”
YEREL HABERLER Miran: “Öğretmenlere çocuk bakıcısı algısı oluşuyor”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X