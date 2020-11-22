Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından



Ersun Yanal: Ciddi eksikler vardı

Semih Tokatlı: Ayaklarımız yere basıyorSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) SÜPER Lig´in 9´uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor´u 2-0 yenerken, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibi karşısında deplasmanda kazandı. İki takımın teknik adamları, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın başından sonuna kadar kontrollü ve düzenli oynadıklarını ifade ederek, pozisyon zenginliğinin de kendilerinde olduğunu söyledi.

ERSUN YANAL: CİDDİ EKSİKLER VARDI

Aytemiz Alanyaspor´a övgüler yağdıran Ersun Yanal, şöyle dedi:

"Alanyaspor ligin iyi takımlarından biri. 3 yıldır çok güzel işler yaptılar. Buna rağmen pozisyon üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kalmamız sonucu etkiledi. Rakibimiz tam kadro ile sahaya çıktı. Bizde ise ciddi eksikler vardı. Genç, önü açık, güzel bir kadro oluşturacağız. Eksikler tamamlandığında güzel bir kadro ortaya çıkacak. Ben çok umutluyum. Takımımın 1-0´a kadarki oyunundan ve heyecanından etkilendim. Birkaç net pozisyonumuz var. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. Rakipte akıllı ve güçlü oyuncular var. Hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Bu da bizim aleyhimize işledi. Hakan´ın da takımını yalnız bırakmaması gerekiyordu."

SEMİH TOKATLI: AYAKLARIMIZ YERE BASIYOR

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, güzel bir oyun sonunda haklı galibiyet aldıklarını kaydetti. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Semih Tokatlı, "Bu maça çok iyi hazırlandık ve oyunun başından sonuna kadar inisiyatifi elden bırakmadık. Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Tokatlı, oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan da oldukça memnun olduğunu ifade etti. Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ile kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Semih Tokatlı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-22 22:09:33



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