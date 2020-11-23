Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi

Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor'a 20 kaybeden FT Antalyaspor, son 6 haftada 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de 20202021 sezonuna iyi bir giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. İlk hafta sahasında Gençlerbirliği’ni 20’la geçen kırmızıbeyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. Yine evindeki 3. hafta maçında Denizlispor’u 10 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 6 haftada 3 puana hasret kaldı.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 10 mağlup olan güney ekibi, Antalya'daki Gaziantep FK karşılaşmasından 11 beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İstanbul'da Medipol Başakşehir’e 51 gibi farklı bir skorla mağlup olan Antalyaspor'da yönetim, bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Kırmızıbeyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 21 yenilgiden kurtulamadı. Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 22 berabere kalarak 1 puana razı olan güney ekibi, bu hafta da sahasındaki derbide Aytemiz Alanyaspor’a 20 yenildi.

Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızıbeyazlılarda, sakat, kırmızı kart cezalısı ve eksik oyuncular da büyük sorun oluşturdu. Süper Lig'de 9 puanla 16. sıraya gerileyen Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta da 3 puan alamadı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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