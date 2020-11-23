Alanya’da vezneler öğlen arasında da açık olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da vezneler öğlen arasında da açık olacak

İHA

Alanya’da vezneler öğlen arasında da açık olacak

Alanya Belediyesi, vergi ödemelerinin 2. taksiti için, hem Covid19 tedbirleri kapsamında hem de vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla öğle arasında da veznelerini açık tutarak vatandaşlara hizmet edecek.
Alanya Belediyesi 2020 yılına ait Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi’nin 2. taksit ödeme süresinin, bu ay bitiminde sona ereceğinden, mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak ve Covid19 pandemisi nedeniyle yığılmayı önlemek amacıyla veznelerini öğle arası da açık bulundurulacak. Ayrıca vatandaşların veznelere gelmeden, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sayfasından, eödeme yoluyla da vergilerini ödeyebileceği açıklandı.
Son gün 30 Kasım
Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi’nin 2020 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresi ve yapılandırma taksitleri 30 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor.
Bütün tahsilat ofisleri hizmet verecek
Alanya Belediyesi’nin Avsallar, Payallar, Hal Tahsilat Ofisi, Mahmutlar, Oba ve ana hizmet binası veznelerinin öğle arası da hizmet vereceği açıklandı. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve vergi ödemelerini zamanında yapmaları için, 30 Kasım mesai bitimine kadar Belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında da açık bulundurulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için harika bir yıl olabilir
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar: Pandemi biterse, 2021 Antalya için ...
Alanyaspor liderliği bırakmadı Ligin tek namağlup takımı Alanyaspor
YEREL HABERLER Alanyaspor liderliği bırakmadı Ligin tek namağlup ...
Eğitim Bir Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu istiyor Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran: “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Öğretmenlik Meslek Kanunu ...
Konyaaltı’nda öğrencilere tablet desteği
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda öğrencilere tablet desteği
10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 bini Antalya'ya geldi
YEREL HABERLER 10 ayda ağırlanan 14 milyon ziyaretçinin 3 milyon 99 ...
Pazar Sineması devam ediyor
YEREL HABERLER Pazar Sineması devam ediyor
Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' düzenlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Koronadan ölen annesi adına 'hileli vasiyetname' ...
Toroslarda ayaklar altında ezilen otları boyayıp 10 ülkeye ihraç ediyor Dağlarda kimsenin yüzüne bile bakmadığı otlar, 500 liraya kadar alıcı buluyor 40 çeşit otu doğan topluyor 10 çeşit otu 400 dekarlık alanda kendi yetiştiriyor Pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu usta ellerde ihraç ürünü oldu
YEREL HABERLER Toroslarda ayaklar altında ezilen otları boyayıp 10 ...
Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un 3 puan hasreti, 6 haftaya yükseldi
Aytemiz Alanyaspor'un bileği bükülmüyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un bileği bükülmüyor
Demre'de ağaçlar şaşırdı, sonbaharda çiçek açtı
YEREL HABERLER Demre'de ağaçlar şaşırdı, sonbaharda çiçek açtı
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Semih Tokatlı: "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Ayaklarımız yere basıyor"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Verdiğimiz liderliği geri almak ...
Ersun Yanal: "Pozisyon üstünlüğü bizdeydi" “Genç, önü açık güzel bir kadro oluşturacağımız konusunda umutluyum"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "Pozisyon üstünlüğü bizdeydi" “Genç, önü ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
YEREL HABERLER KPSS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu
Alanya'da plajlar doldu
YEREL HABERLER Alanya'da plajlar doldu
Alanya’da sahiller tıklım tıklım Memlekette kar, Alanya’da deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya’da sahiller tıklım tıklım Memlekette kar, ...
Ünlü youtuber çiftin, anne- baba olma heyecanı
YEREL HABERLER Ünlü youtuber çiftin, anne- baba olma heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X