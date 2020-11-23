Kepez’de atık ilaçlar toplanıp bertaraf edilecek

Kepez Belediyesi, çevre ve insan sağlığını doğrudan etkileyen kullanma süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan kaynağında ayrı toplanarak, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlayacak.

Proje kapsamında kullanma süresi dolan ilaç ve ilaç atıklarının bilinçsizce çöpe atılması veya lavaboya dökülmesinin engellenmesi amacıyla ilçe genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerine "Atık İlaç Toplama Kutusu" dağıtıldı. Atık İlaç Toplama Kutuları ile kaynağında ayrıştırılan ilaç atıkları çevreye ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf edilecek. Gelişigüzel atıldığında çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar veren atık ilaçlara yönelik başlatılan projeyle, ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak.

Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ilaçları kendilerine en yakın Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan “Atık İlaç Toplama Kutusu”na bırakacak. Kepez Belediyesi, ilaç kumbaralarını ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri, Kepez Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Kepez Tıp Merkezi’ne yerleştirdi. Kepez Belediyesi ilaç atıklarının çöpe karışmadan kaynağında ayrı toplanarak, taşınmasını ve bertaraf edilmesini sağlarken, bir yandan da kullanılmayan ilaçları da Halk Eczanesi Projesi ile vatandaşların kullanımına kazandırıyor. Kepez Tıp Merkezi bünyesindeki Halk Eczanesini 7 yıl önce ilçe sakinlerinin hizmetine kazandıran Kepez Belediyesi, kullanılmayan ilaçları da toplayarak, sağlık güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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