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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı’nda kaldırım ve peyzaj çalışması

İHA

Döşemealtı’nda kaldırım ve peyzaj çalışması

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi nedeniyle bir süre ara verilen yol yapımı, kaldırım, peyzaj ve parke taşı döşeme çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde imar planlarında bulunan ancak açılmayan yeni yolların yapımı, parke ve kaldırım taşı, serme ve sıkıştırma çalışmaları ile satih kaplama yol yapım işlerini sürdürüyor.
Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşilbayır Mahallesi Ersin Taranoğlu Caddesi’nde kaldırım ve peyzaj çalınmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, toplam 3 kilometre 500 metre uzunluğundaki caddeye 1 metre 80 santimetre genişliğinde kaldırımın yanı sıra 50 santimetre genişliğinde peyzaj alanı yapılacağı açıklandı.
Döşemealtı Belediyesinin kent öz kaynaklarıyla kurulan parke tesislerinde üretilen parke ve bordür aşları adeta nakış gibi işlenirken; Ligustrum cinsi kurtbağrı ağaçları da toprakla buluşuyor. Ekipler can suyunu verdikleri ağaçları büyük bir titizlikle dikerken çalışmalar kısa sürede tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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