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Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi

DHA

Başından zıpkınla vurulan caretta carettaya tedavi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde, başından zıpkınla vurulmuş caretta caretta bulundu. Caretta caretta tedaviye alınırken, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, "'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım" dedi.
Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün gece ihbar üzerine gittikleri sahilde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan caretta carettayı zıpkınla baş ve boynundan vurulmuş halde buldu. Zıpkının kırılan ucunun kaplumbağanın başında kaldığı görüldü. Kemer Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Fevzi Uzun'un acil müdahale ettiği caretta caretta'nın başındaki zıpkın çıkartıldı. Yaralı caretta caretta, Dalyan İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER'in tedavi merkezinde tedaviye alındı.
'BUNU YAPAN İNSAN MIDIR'
DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, şunları söyledi:
"Hemen bölgeye gittik. Acil müdahale gerektiği için veteriner hekim arkadaşımız Fevzi Uzun'un yardımıyla zıpkın acil olarak çıkartıldı. Boyun ve kafa kısmına zıpkının iki ucu saplanmış, bir ucu da dışarıda kalmış. Bugün sabah bakıma aldık. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaşlarında, dişi. Ayrıca yüzgecine misina dolanmış. Sindirim sisteminden de misina çıkışı gözlendi. Yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren veteriner hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz. Zıpkın kasıtlı olarak atılmış görünüyor. 'Bunu yapan insan mıdır?' diye düşünmek lazım. Kaplumbağaya bu zıpkının fırlatılmasının bir açıklaması yok."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-23 13:14:27

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