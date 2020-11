AÜ öğretim üyesinin film senaryosuna ödül

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Orhon, “The Symbiosis” adlı film senaryosuyla New Age Film ve Senaryo yarışmasında jüri ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Günseli Orhon, bilim kurgu temalı “The Symbiosis” senaryosu ile Hindistan Mumbai’de 17 Kasım 2020’de yapılan New Age Film ve Senaryo yarışmasında Jüri Ödülü aldı. The Symbiosis film senaryosunda umutları, arzuları ve ihtiyaçlarıyla var olan insan ve giderek evrilen yapay zeka teknolojisinin simbiyotik bir ilişki kurabilmelerinin mümkün olup olmadığını irdelediğini belirten Prof. Dr. Günseli Orhon, klasik anlayıştaki makine insan düşmanlığı devam edecek mi, yoksa insanla makinenin birleşmesi söz konusu olabilir mi soruları üzerinden bu senaryonun ortaya çıktığını ifade etti. Senaryonun festival ve yarışmalara hazırlanmasında Mühendis Mehmet T. Aksu’dan teknik yardım ve destek aldığını belirten Prof. Dr. Orhon, Aksu’nun emek ve yardımlarının ödüllerde büyük payı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Orhon’un The Symbiosis adlı senaryosu 2019’da Fransa’da düzenlenen Cannes Senaryo Yarışmasında ve bu sene ABD’de düzenlenen Moody Crab Film Festivali’nde de ödül almıştı. Senaryo, 2019 yılında Avrupa Bağımsız Film Ödülleri, Hollywood Film Yarışması , Las Vegas Uluslararası Film ve Senaryo Festivali ve Amerikan Senaryo Yazım Konferansı’nda dereceye girmiş, Utah Film Festival ve Ödülleri’nde yarı finalist olmuştu.

Prof. Dr. Günseli Orhon’un 2019 Temmuz ayında ABD’de düzenlenen Las Vegas Uluslararası Film ve Senaryo Festivalinde dereceye giren “Requital” ile Ağustos 2020’de yine ABD’de gerçekleştirilen Mindfield Film Festival Albuquerque adlı film festivalinde ödüle layık görülen “The Symbiosis 2” adlı iki senaryosu daha bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.