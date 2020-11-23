Alanya’da 1 günde 3 motosiklet hırsızlığı Motosikletleri çalınan vatandaştan para ödülü vaadi

Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı gün içerisinde park bırakılan 3 motosiklet 3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletlerden 1’nin götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ekim’de sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Park bırakılan 3 motosiklet dakikalar içerisinde henüz kimliği belirlemeyen 3 kişi tarafından çalındı. Motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekipler çevredeki güvenlik kamerasına inceleyerek 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletlerden 1’inin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızları yakalayana para ödülü

Diğer yandan motosikletleri çalınan 3 mağdur vatandaş A.Y., İ.K. ve A.B., hırsızlık şüphelilerinin bir an önce yakalanması için para ödül vereceği öğrenildi. Ekiplerin şu ana kadar yaptıkları yakalama çalışmalarında sonuç elde edilmediği belirtildi.

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