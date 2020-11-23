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Motosikletlinin 8 kömür çuvalıyla tehlikeli yolcuğu

İHA

Motosikletlinin 8 kömür çuvalıyla tehlikeli yolcuğu

Antalya’da bir motosikletlinin, 8 kömür çuvalı ve iki kutuyla yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndan kent merkezine doğru seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün taşıdığı yükler şaşırttı. Başında kaskı bulunan sürücü motosikletine 6 kömür çuvalı ve 2 kutu yükledi. Yoğun trafikte seyir halinde bulunan sürücünün yüklerle yaptığı tehlikeli yolculuk vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Taşıdığı fazla yükle kamyoneti andıran motosiklet bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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