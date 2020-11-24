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Yabancı gönüllü öğrenciler, zeytin hasadına katıldı

DHA

Yabancı gönüllü öğrenciler, zeytin hasadına katıldı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)AVRUPA Dayanışma Programı kapsamında Antalya'ya gelen 6 yabancı öğrenci, gönüllü projelerde çalışıyor. 9 ay boyunca Antalya'da birçok iş alanında görev yapmaları planlanan Avrupalı öğrenciler, Zeytinpark'ta devam eden zeytin hasadına katılarak zeytin topladı.
Antalya'da faaliyet gösteren Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (LİDOSK) Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 9 ay boyunca misafir edeceği yabancı öğrenciler, gönüllü projelerde görev almaya başladı. Yabancı 6 öğrenciden 4'ü Zeytinpark'ta gerçekleştirilen zeytin hasadında çalışarak, zeytin topladı. Dallardan tek tek zeytinleri toplayıp sandığa dolduran öğrenciler, 3 ağacın tamamını hasat etti. Gönüllü grubunun çalışmalarını LİDOSK Başkanı Osman Pişirici ile Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin de yakından izledi.
'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIYORLAR'
Gönüllü öğrencilerin 9 ay sürecek Antalya çalışmalarında yanlarında olacağını ve işlerin koordinasyonunu sağlayacağını anlatan Osman Pişirici, çalışmalar hakkında bilgi verdi. İtalya, Bosna Hersek, Makedonya'dan 6 öğrencinin Antalya'ya geldiğini, dördünün ise zeytin hasadında çalıştığını belirten Pişirici, "Diğer ikisi ise başka bir yerde görevli. Buraya gelen öğrenciler kendilerine verilen gönüllü görevlerini yerine getiriyor. Kimi zaman engellilerle çalışıyor, kimi zaman zeytin hasadında görev yapıyorlar. 9 ay boyunca verdiğimiz görevleri yerine getirecekler. Buraya gelen öğrencilerin her birinin faklı eğitimi var. Tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşen bu projede kendilerine değer katıyorlar. Türk kültürünü ve Türkiye'yi görme fırsatı yakalıyorlar" diye konuştu.
Önceki yıllarda 3 yıl İstanbul'da kalan ve Türkçe bilen Bosna Hersekli tıp öğrencisi Neyra Laviç (23), arkadaşlarıyla birlikte zeytin topladı. Tıp okuduğu için daha çok rehabilitasyon merkezinde çalıştığını anlatan Laviç, "İlk kez zeytin ağacına tırmandım. Dallardan zeytinleri tek tek koparıp, ağacın altına serdiğimiz brandaya attım. Oradan da sandıklara doldurduk" dedi.
'ÇOK GÜZEL GÜNLER GEÇİRİYORUM'
Kız arkadaşıyla birlikte gönüllülük projesine katılan İtalyan Lorenzo Tirittico (26) da zeytin ağacına tırmanarak dallardaki zeytinleri topladı. Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen Tirittico, "Çok güzel günler geçiriyorum. Farklı işlerde çalışmak heyecan verici. Kimi zaman fidan dikiyor, kimi zaman zeytin topluyoruz. Farklı şeyler yapmak eğlenceli" dedi.
İtalyan Marina Toldo (29) da 9 ay boyunca Antalya'da olmanın güzel olacağını kaydetti. Toldo, "İlk kez zeytin hasadı görüyorum. Zeytinleri toplamanın bu kadar ayrıntı isteyen bir çalışma olduğuna burada şahit oldum" diye konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte hasada katılan Makedonyalı Juliana Dimoska (23), deneyimlerini ülkesinde ailesiyle de her gün paylaştığını belirtti.
Bu tür projelere destek verdiklerini anlatan Zeytinpark A.Ş Genel Müdürü Vahdet Narin, "Bu yıl hasada başladık. Arazide çok sayıda insanla hasat yapıyoruz. LİDOSK ile iş birliği yaparak yabancı gönüllüleri de toplama ekibimizin içine dahil ettik. Zeytin topladılar, toplama ekibimizin gücüne güç kattılar, aynı zamanda kültürel olarak bilgi alışverişi yaptılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-11-24 08:11:34

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