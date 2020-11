25 haftalık doğan Pars, hayata sımsıkı tutundu

Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Zeren Özcan Kaşmer'in (31) tek yumurta ikizlerinden biri, 24'üncü haftada anne karnında hayatını kaybetti. Ağrıları ağırlaşan Kaşmer, 25 haftalık hamileyken diğer bebeği Pars'ı dünyaya getirdi. Yaşama şansı çok düşük olan Pars, yoğun bakımdaki 75 günlük mücadeleyi kazanarak, şu an 13 aylık oldu. Annelere tavsiyede bulunan Kaşmer, "Anneler bebeğe sevgisini göstersin, temas etsin. Onlar gerçekten çok hissediyor. Güçlü anne, güçlü bebektir" dedi.

Antalya'da yaşayan Zeren Özcan Kaşmer ve Samet Kaşmer çifti tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmaya karar verdi. Tedavi sonucunda tek yumurta ikizlerine hamile kalan Zeren Özcan Kaşmer, 24 haftalık hamileyken anne karnında bebeklerden biri yaşamını yitirdi. Doktorlar, hamilelik sürecinde bir sıkıntı olmadığı için yaşamını yitiren bebeğin doğuma kadar alınmamasını uygun gördü. Bir hafta sonra Kaşmer'in ağrılarının artması üzerine sezaryen yapılmasına karar verildi. Zeren Özcan Kaşmer, 25 haftalık hamileyken 36 santimetre büyüklüğünde, 900 gram ağırlığında prematüre bebek dünyaya getirdi. Kaşmer ailesi erken doğan bebeğe Pars adını verdi. Pars 75 gün boyunca yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Bu süreçte hayata sıkı sıkıya tutunan Pars, şu an 13 aylık oldu.

'PARS'IN YAŞAMA ŞANSI ÇOK DÜŞÜKTÜ'

Zeren Özcan Kaşmer, Pars'a tüp bebek tedavisiyle hamile kaldığını, tek yumurta ikizi olduğunu anlattı. İkizlerden birinin anne karnında kalbi durduğu için erken doğum yaşadığını aktaran Kaşmer, "Pars'ın yaşama şansı çok azdı. Diğer bebeğimi kaybetmeme bile üzülememiştim. Pars anne karnında biraz daha kalabilsin diye günlerce hastanede yattım. Doktorlar bebeğin anne karnında kaldığı sürece günlük yüzde 2 yaşama şansı olduğunu söyledi. Fakat Pars daha fazla bekleyemedi. 25 haftalıkken doğdu. Hemen kuvöze alındı" dedi.

GÜÇLÜ ANNE, GÜÇLÜ BEBEK

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde haftalarca bekleyip, zor günler yaşadıklarını anlatan Zeren Özcan Kaşmer, Pars'ın çok güçlü bir bebek olup, hayata tutunma mücadelesine şahit olduklarını söyledi. Pars'ın hayatı boyunca hep güçlü ve sağlıklı olmasını dilediğini belirten Kaşmer, "Pars'ı ilk gördüğümde çok küçüktü. Hiçbir şey anlayamadım. Prematüre bebek nedir, kuvöz nedir, hiç bilmezdik. Pars'ı umut ederek büyüttük. Anneler bebeğe sevgisini göstersin, temas etsin. Onlar gerçekten çok hissediyor. Daha güçlü oluyorlar. Güçlü anne, güçlü bebektir" diye konuştu.

'ASLA UMUDUNUZU KAYBETMEYİN'

Anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Zeren Özcan Kaşmer, "Anneler asla umutlarını kaybetmesin. Bunlar çok güçlü, mucize bebekler. Pars şu an çok iyi, hatta yaramazlık yapmaya bile başladı. Büyüyoruz. Prematüre bebeklerin bakımları çok önemli" dedi.

KORONAVİRÜS PREMATÜRE BEBEKLERİ DE ETKİLEDİ

Prematüre bebeklerin doktorların gözetimi dahilinde büyüdüğünü belirten Zeren Özcan Kaşmer, Covid-19 nedeniyle misafir kabul etmediklerini, günlerini evde koronavirüs tedbirleri kapsamında geçirdiklerini anlattı. Kaşmer, "Prematüre doğan bebekler çok hassas. Bağışıklık sistemleri çok düşük. Her an mikrop kapabilirler. Bu yüzden elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Bunun dışında hastane kontrollerimiz oluyor. Yoğun bir bakımı var. Çok şükür iyiyiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-11-24 08:23:50



