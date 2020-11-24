Teleferik bugün öğretmenlere ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tünektepe Teleferik seferini tüm öğretmenler için ücretsiz yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. Öğretmen kimlik kartını ibraz eden tüm öğretmenler 24 Kasım Salı günü saat 10.0018.00 saatleri arasında teleferikten ücretsiz faydalanabilecek. Antalya’da görev yapan tüm öğretmenler bu özel ve anlamlı günde 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak eşsiz Antalya manzarasını izleyebilecek.

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