Antalyaspor'un kırmızı kartlarla başı dertte Ligde 5 futbolcuyla en çok kırmızı kart gören ekip oldu

FT Antalyaspor’da, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında tam 5 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızıbeyazlılar, ligin en fazla kızaran takımı olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan FT Antalyaspor’da, ilk 3 haftanın ardından yaşanılan düşüş devam ediyor. Kırmızıbeyazlılarda sakat futbolcuların yanına, korona virüs vakaları ve kart cezalılarının da eklenmesiyle kadro sıkıntısı yaşanmaya başladı. Son 6 haftadır 3 puana hasret kalan Antalyaspor, bu durumu Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında sona erdirmeyi hedefliyor.

Öte yandan kımızıbeyazlı ekip, ligde en çok kırmızı kart gören takım olarak da dikkat çekiyor. Antalyaspor’da, ligin 5. haftasında iç sahada Gaziantep FK karşılaşmasının 79. dakikasında Sidney Sam, 90+6. dakikasında Ufuk Akyol, 6. haftadaki Medipol Başakşehir deplasmanında Amilton, iç sahadaki Fenerbahçe mücadelesinde Jahovic kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

Akdeniz temsilcisinin son hafta sahasında oynadığı ve Alanyaspor’un 20 üstünlüğüyle sona eren maçın 67. dakikasında Hakan Özmert kırmızı kart gördü.

Hakan Özmert’le birlikte Antalyaspor’da geride kalan 9 haftada 5 futbolcu kırmızı kart ile cezalandırılmış oldu.

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