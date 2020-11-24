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Demre'de İngilizin kaçak villası için belediyenin yıkım ihalesi hazır

DHA

Demre'de İngilizin kaçak villası için belediyenin yıkım ihalesi hazır


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Demre'ye bağlı 'Kekova' olarak da adlandırılan bölgedeki Üçağız Yarımadası'nda İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in 10 yıl önce satın aldığı kaçak yapının yerine inşa edilen denize sıfır villanın yıkımı için verilen 30 günlük yasal süre, 10 Aralık'ta doluyor. Yasal sürede yıkım yapılmadığı takdirde belediye yıkım için ihale şartnamesini hazırladı.
Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, 'kaçak yapı' statüsündeki iki katlı yapı yaklaşık 10 yıl önce bir şirket tarafından satın alındı.
İNGİLİZ-TÜRK ORTAKLI ŞİRKET
İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu ve Demre'den bir kişinin de küçük ortağı olduğu belirtilen Eighty Five Ninety Five adlı şirket üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 'İmar Barışı' kapsamında alınan Yapı Kayıt Belgesi ile yerine yeni bir villa inşa edildi.
DOĞA HARİKASI YARIMADA
Doğa harikası yarımadada pandemi sürecinde inşa edildiği belirtilen villanın büyük bölümü tamamlandı. Villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenme ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı, adanın uç kısmına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kuruldu.
VATANDAŞLAR ŞİKAYET ETTİ
Villayla ilgili bazı vatandaşlar Cimer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Demre Belediyesi gibi ilgili kurumlara şikayette bulundu. Şikayet üzerine Demre Belediyesi, Üçağız Limanı karşısındaki yarımadanın güney kısmında sadece deniz yoluyla ulaşılabilen villa inşaatını mühürledi ancak Yapı Kayıt Belgesi olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu.
KOMİSYON İNCELEDİ
Hem şikayetler hem de Demre Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ÖÇK ve Doğal Sit Alanı olması ve Kıyı Kanunu'na aykırı bulunması nedeniyle başvuru, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildi. Komisyon, bu hususları dikkate alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.
BAKANLIK YIKILMASINI İSTEDİ
Bakanlığın ilgili birimleri yaptığı incelemede, villayı da içeren 7 ayrı yapı üzerine alınan Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesine yönelik görüş bildirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal ederek, yıkımı için kararı Demre Belediyesi'ne gönderdi. İlgili şirket yetkilileri hakkında da gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
KARAR BELEDİYEYE GÖNDERİLDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararı ulaşan Demre Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında encümen toplantısı yaptı. Toplantıda hem villa ve etrafındaki yapıların yıkımına karar verildi, hem de ilgili şirkete yapıların metrekaresi bazında idari para cezası kesildi.
YIKIM KARARI VE 63 BİN TL PARA CEZASI
Kararla ilgili bilgi veren Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararına göre villa alanı için verilen Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edildiğini, tüm bu yapılar için yıkım kararı çıkarttıklarını açıkladı. Kocakaya, metrekare hesabına göre de yapının kayıtlı olduğu şirkete 63 bin TL'ye yakın para cezası verildiğini söyledi.
30 GÜN SÜRE DOLUYOR
Hem yıkım kararı hem de para cezasının ilgili şirkete tebliğ edildiğini belirten Kocakaya, İmar Kanunu ilgili maddelerine göre tebliğ süresinden itibaren 30 günlük yasal sürenin 10 Aralık itibarıyla dolacağını söyledi. Kocakaya, "30 günlük sürede belki vatandaş kendisi yıkımı gerçekleştirebilir. Ancak villanın bulunduğu yer bir ada olduğu için yıkımı yapsak da oradaki molozu kaldıracak gemimiz olmadığı için bu işi yapan şirketler var ve ihaleye çıkarak böyle bir şirketten hizmet alacağız" dedi.
İHALE ŞARTNAMESİ HAZIR
Şu anda ihale şartnamesini hazırladıklarını belirten Kocakaya, şöyle dedi:
"Süre dolduğu anda ihaleyi yapacağız. Çünkü yıkımda buradaki molozun tahliyesi için tekne de gerekiyor. Bizim betonu kırıp orada bırakmamız doğa-çevresel anlamda doğru olmaz. Molozun da taşınması şart. Hem yıkım hem taşımayı yapan firmalar var. İhale için sürenin resmi olarak dolmasını bekliyoruz." 
İPTAL EDİLEN BELGELER
İptal edilen Yapı Kayıt Belgesi, şu yapıları içeriyor; 169 kapı nolu bina, 27 metrekare tek bağımsız bölüm, 6.5 metrekare enerji odası, 66 metrekare tek katlı bina, 15 metrekare mutfak kısmı, 94 metrekare su deposu, 161 metrekare yüzey alanlı iskele.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-24 10:41:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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