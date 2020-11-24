Muratpaşa Mahallesinin yolları yenileniyor

Muratpaşa Belediyesi, ilçenin adını taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. 572 Sokak’ta çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Uysal, “Komşularımıza Turunç Masa’dan söz verdiğimiz tarihlerde asfaltlarını yeniliyoruz” dedi.

Antalya’nın 510 bini aşkı nüfusunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, iş ve alışveriş merkezleriyle gündelik yaşamın merkezi olan Muratpaşa’da, Muratpaşa Belediyesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonu Gebizli Mahallesi’ni asfaltlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 13 bine yaklaşan nüfusuyla ilçeyle aynı adı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Mahallenin tüm cadde ve sokaklarını yenilemeyi hedefleyen Muratpaşa Belediyesi, 9 bin 586 metrelik yolu yapım programına aldı. Toplam 12 bin 338 metre yol ağı bulunan mahallede, geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda 2 bin 752 metrelik yol yenilenmişti.

Başkan Uysal da Muratpaşa Mahallesi’nde 572 Sokak’ta başlayan çalışmaları yerinde incelerken ilçenin yüzde 90’lık bölümünde doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Başkan Uysal, “Biz de asfaltlarımızı kendi ürettiğimiz asfaltla yeniliyoruz. Bu, 56 yıldır devam eden süreç. Korona koşullarında da komşularımıza, Turunç Masa’dan söz verdiğimiz tarihlerde asfaltlarını yeniliyoruz. Koşulur, şartlar elverdiği sürece çalışmaya devam etmek durumundayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.