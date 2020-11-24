Çöp kamyonuyla kültürel tanıtım Bölgedeki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin tanıtım afişleri kamyonlara asıldı.

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonlarının üzerine ilçenin tanıtımını sağlamak adına bölgedeki tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerin tanıtım afişleri asıldı. Her geçen gün ilçenin yükselen değerine değer katmak için çaba gösterdiklerini belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçenin tarihi, doğal ve kültürel değerleri bu sayede ön plana çıkacak. Gezici bilboard görevini de yerine getirecek olan çöp kamyonlarında yapılan laminasyon baskılarda aynı zamanda ‘Tarihe doğaya sahip çıkalım ve O’nu kirletmeyelim’ diye sosyal mesaj veriyoruz” dedi.



Hem temizlik hem tanıtım

İlçede tüm cadde ve sokaklarda gezen ve pırıl pırıl bir Döşemealtı için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kullandığı araçlara KarainKocain mağaralarından, Kırkgözhan ve Evdirhan Kervansarayları, Ariassos ve Termessos Antik kentleri, Ekşili Kırkgöz Göleti ile Güver Uçurumu ve Döşemealtı Halısı ‘nın görsellerinin bulunduğu afişler asıldı. Daha güzel bir ilçe için temizlikle ilgili mesajlarında verildiği araçlar sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar hizmet etmeye devam ediyor.

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