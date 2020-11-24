Antalya’da Öğretmenler Günü etkinliği Emekli öğretmenlere plaket verildi, göreve yeni başlayanlar ise yemin etti Vali Ersin Yazıcı: “Gelecek gençler sizin eseriniz olacaktır”

Antalya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende, emekli öğretmenlere plaket verilirken, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ise yemin töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, gelecek nesillerin öğretmenlerin eseri olacağına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, birim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Sosyal mesafeli gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Aynı zamanda törende, görevi başında şehit düşen Antalyalı öğretmenler fotoğraflarıyla anıldı.



“Gelecek gençler sizin eseriniz olacaktır”

Törende konuşan Vali Yazıcı, gelecek gençlerin öğretmenlerin eseri olacağına dikkat çekerek, “Toplumları değiştirebilen birkaç kişi var. Bir tanesi büyük liderler. Ama bir diğer grup da sizlersiniz. Ben 28 yıllık meslek hayatımda Anadolu hikayelerini çokça dinledim. Anadolu’nun bir köyünde, kasabasında, mahallesinde Mehmet öğretmenin, Ayşe öğretmenin o kasabayı nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğü hikayelerini gururla dinledim. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması için inanması yeterlidir. Anadolu’daki hikayeler hala anlatılmaya devam ediyor. O sınıfı değiştirip, geliştirebileceğine geleceğe büyük hedeflerle hazırlayacağına inanıyorum. Bunun da çok sayıda örneğini gördüm. Gelecek gençler sizin eseriniz olacaktır” ifadelerini kullandı.



"Öğretmenlik sabırla beklemektir"

Öğretmenliğin her şeyden önce bir gaye ve bir ideal olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Öğretmenlik fedakarca çalışarak sabırla beklemektir. Kutsal emanet olan çocuklarımızı bilgi ve vicdanla yetiştirmektir. Türk Milletinin varoluşunda bilgi en büyük gücümüzdür. Değişim ve gelişimin geliştiği çağda eğitim öğretimde görev alan bizlere ciddi sorumluluklar düşüyor. Salgın ortamında öğrencilerimizin ruhsal ve manevi gelişimlerine büyük özen gösterilmelidir” dedi.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenler adına, temsilcilere plaket takdimi yapıldı. Daha sonra göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Tören, ikili halk oyunun ardından son buldu.

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