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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de Öğretmenler Günü töreni

İHA

Kemer'de Öğretmenler Günü töreni

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.
Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Tekdemir’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler okundu.
Tören sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, pandemi nedeniyle öğretmenlerle bir araya gelemediklerini söyledi.
Başkan Topaloğlu, öğretmenlerin mesleklerinin önemini bildiklerini anlatarak, “Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek. Geleceğin çağdaş nesillerini yetiştiren öğretmenlere saygı duymalıyız. Ben de emekli bir öğretmen olduğum için çocuklara verilmesi gereken önemin bilincinde olmalıyız. Öğretmenler çocuklara her zaman değer vermeli. Onların yanağını sıkacaklar, saçlarını okşayacak. Başka bir şey istemiyoruz. Bu sene pandemi nedeniyle öğretmenlerimizin gününü doyasıyla kutlayamıyoruz. Ama biz onlara naçizane bir anı olsun diye ve öğrencilerle beraber güzel projelere imza atmaları için dolma kalem hediye ettik. Tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum" diye konuştu.
Başkan Topaloğlu, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir’i ziyaret eden Başkan Topaloğlu, Tekdemir’e kalem hediye etti.
Ziyarette, Milli Eğitim Şube Müdürleri Yalçın Seyran ve Erdem Can da hazır bulundu.

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