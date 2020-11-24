Alanya'da Öğretmenler Günü korona gölgesinde kutlandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe koruyarak maske takan protokol üyeleri Atatürk Anıtı önüne çelenk bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan törene Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Sosyal mesafeye dikkate alınarak maskelerin takıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından tören sona erdi.

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