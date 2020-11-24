Otomobilin tramvay direğine çarpma anı kamerada

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki tramvay direğine çarparak, durdu. Sürücü Okan Murat Gavşan'ın sıyrıklarla atlattığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 22.50 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tevfik Işık Caddesi'nde meydana geldi. Okan Murat Gavşan'ın kullandığı 07 AFJ 953 plakalı otomobil, hafif virajlı yolda kontrolden çıkıp, kaldırımdaki tramvay hattı direğine çarptı. Kazayı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Gavşan'ı diğer kapıdan çevredekilerin yardımıyla çıkardı. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza anının ise güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla önce kaldırıma ardından tramvay direğine çarptığı anlar yer aldı.

Kaza anını gören Veli Karagöz, otomobilin çok hızlı geldiğini belirterek, "Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ondan sonra direkt buraya girdi. Saksılara çarparak buraya kadar geldi. Direğe ve bariyere çarparak durdu. Yaralıyı çıkardık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-24 12:12:49



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